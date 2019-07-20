Иностранные инвесторы вложили в украинский госдолг $1,8 млрд за первые полгода - Нацбанк

Объем иностранных инвестиций в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за первые 6 месяцев 2019 года составил 1,8 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль 2019 года.

Читайте также: Сколько денег за полгода заняла Украина на внутреннем рынке

Отмечается, что в течение января-мая иностранцы вложили в долговые облигации Украины 1,3 миллиарда долларов, а в июне объем инвестиций в эти ценные бумаги составил еще 0,5 миллиарда долларов.

В то же время, значительный приток валюты в украинскую экономику почти полностью был использован на погашение ранее взятых долгов, из-за чего на рынке наблюдался отток валютного капитала из экономики.

В то же время в Нацбанке отметили, что приток иностранных инвестиций в частный сектор в Украине был незначителен.