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Иностранные инвесторы вложили в украинский госдолг $1,8 млрд за первые полгода - Нацбанк

Иностранные инвесторы вложили в украинский госдолг $1,8 млрд за первые полгода - Нацбанк

Объем иностранных инвестиций в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за первые 6 месяцев 2019 года составил 1,8 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль 2019 года.

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Отмечается, что в течение января-мая иностранцы вложили в долговые облигации Украины 1,3 миллиарда долларов, а в июне объем инвестиций в эти ценные бумаги составил еще 0,5 миллиарда долларов.

В то же время, значительный приток валюты в украинскую экономику почти полностью был использован на погашение ранее взятых долгов, из-за чего на рынке наблюдался отток валютного капитала из экономики.

В то же время в Нацбанке отметили, что приток иностранных инвестиций в частный сектор в Украине был незначителен.

По материалам hromadske.tv
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