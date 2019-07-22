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НБУ будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет (фото)

НБУ будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет (фото)

Национальный банк сообщает, что с 29 июля 2019 года будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Из чего состоят наборы – из семи бумажных роликов разменных и оборотных монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна (в каждом ролике по 50 монет), которые упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой.

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Набор укомплектован монетами предыдущих годов выпуска.

Ориентировочная цена набора – 276 гривен.

По материалам Finance.UA
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