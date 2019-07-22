По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,943 млн и 26,305 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 27), максимальный курс продажи доллара 25,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,57-25,58 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 52,248 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,6500 – 2 22225,5700 – 2 00025,5500 – 5 00025,5500 – 10 00025,5400 – 10 00025,5400 – 5 00025,5400 – 8 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,5300 – 10 000

25,5400 – 20 000

25,5400 – 30 000

25,5400 – 20 000

25,5500 – 15 000

25,5600 – 100 000

25,5600 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,6024 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,5117 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.