Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,943 млн и 26,305 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 27), максимальный курс продажи доллара 25,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,57-25,58 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 52,248 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,5300 – 10 000
25,5400 – 20 000
25,5400 – 30 000
25,5400 – 20 000
25,5500 – 15 000
25,5600 – 100 000
25,5600 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,6024 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,5117 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активовВчера, 12:16 - 23885 20
Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"Вчера, 16:36 - 6381 14
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественниковВчера, 09:37 - 18069 7
Иностранцы купили украинских гособлигаций на 73 миллиарда гривенВчера, 14:48 - 677 6
В МВФ рассказали, когда миссия фонда вернется в Украину3 ч. назад - 445 4
У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупциейВчера, 21:03 - 11760
Как меньше платить за электричествоВчера, 19:03 - 6634 4
Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"Вчера, 16:36 - 6381 14
Мораторий на землю: За сколько в Украине продают паи и где (инфографика)Вчера, 20:42 - 1786
Игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказов7 ч. назад - 1285
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонокВчера, 16:10 - 251
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 706
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3425
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3927 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3411 6