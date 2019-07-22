У Зеленского прокомментировали возможное подорожание дизтоплива (инфографика)

С 1 августа стоимость дизельного топлива в Украине останется неизменной.

Об этом сообщил представитель президента Андрей Герус в Facebook.

Комментируя публичное заявление компании Wexler, которая поставляет в Украину дизель от российской госкомпании Роснефть, и то, что они приостанавливают поставки дизеля в Украину через соответствующий трубопровод, он сообщил: “Учитывая, что ранее компания уже публично заявляла, что будет поставлять дизель, но поднимет цены, видим определенную нестабильность такой публичной позиции. Вероятно, поднять цены не удалось. Это, конечно, выбор компании, поставлять ли дизель. Но лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, не пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались уклоняться от уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет.

К такому сценарию прекращения поставок мы тоже готовы. На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, которые следуют в украинские порты.



“Дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут уклоняться от уплаты налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками. Опция работать и платить налоги государству Украина, делать наше государство богаче и сильнее остается открытой. Опция попробовать злоупотребить монопольным положением, надеюсь, будет исследована Антимонопольным комитетом Украины”, – отметилв он.

