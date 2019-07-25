Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен

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Предприятия обязаны вернуть украинцам 105,5 млн. грн. за то, что продавали им услуги и товары с завышением регулируемых государством цен.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужба.
В Госпродпортебслужбе провели 227 плановых и еще 107 внеплановых проверок, в ходе которых обнаружены нарушения в 71,3% предприятий.
Компаниям-нарушителям выписали штрафов на 6,6 млн грн.
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