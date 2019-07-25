Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен

Предприятия обязаны вернуть украинцам 105,5 млн. грн. за то, что продавали им услуги и товары с завышением регулируемых государством цен.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужба.

В Госпродпортебслужбе провели 227 плановых и еще 107 внеплановых проверок, в ходе которых обнаружены нарушения в 71,3% предприятий.

Компаниям-нарушителям выписали штрафов на 6,6 млн грн.

Справка Finance.ua

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей, если цена товара на ценнике не соответствует цене в чеке, вам должны возместить разницу.

Если вас уверят, что товар подорожал и ценник не заменили, разницу магазин должен взыскать с сотрудника, который не успел заменить ценник.

Если магазин отказывается признать свою «ошибку» и вернуть вам переплату, требуйте составления акта о том, что вы отказываетесь платить по завышенной цене.