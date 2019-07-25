0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен

Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен

Предприятия обязаны вернуть украинцам 105,5 млн. грн. за то, что продавали им услуги и товары с завышением регулируемых государством цен.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужба.

В Госпродпортебслужбе провели 227 плановых и еще 107 внеплановых проверок, в ходе которых обнаружены нарушения в 71,3% предприятий.

Компаниям-нарушителям выписали штрафов на 6,6 млн грн.

Справка Finance.ua

  • Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей, если цена товара на ценнике не соответствует цене в чеке, вам должны возместить разницу.
  • Если вас уверят, что товар подорожал и ценник не заменили, разницу магазин должен взыскать с сотрудника, который не успел заменить ценник.
  • Если магазин отказывается признать свою «ошибку» и вернуть вам переплату, требуйте составления акта о том, что вы отказываетесь платить по завышенной цене.
  • Напишите заявление в местное отделение управления по защите прав потребителей.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.