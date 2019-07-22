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На Киевщине разоблачили рейдеров, которые завладели активами на 77 миллионов

На Киевщине разоблачили рейдеров, которые завладели активами на 77 миллионов

Прокуратура Киевской области разоблачила организованную группу, которая завладела активами одного из предприятий на сумму 77 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

“Прокуратурой области совместно с СУ ФР ГУ ГФС в Киевской области обезврежена организованная группа в составе 4 человек, которые путем смены собственников именных ценных бумаг завладели имуществом завода технического углерода для дальнейшей передачи третьим лицам. Завладев акциями завода в количестве 336 388 шт., подлежащими согласно решению суда списанию со счетов владельцев, участники организованной группы нанесли законным акционерам материальный ущерб на сумму более 43 млн грн”, – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем с помощью фиктивного собрания, путем незаконных решений о назначении новых руководителей участники преступной группы фактически завладели в пользу третьих лиц активами данного завода на сумму 77 млн ​​грн.

Всем четырем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По материалам УКРИНФОРМ
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