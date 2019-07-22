На Киевщине разоблачили рейдеров, которые завладели активами на 77 миллионов

Прокуратура Киевской области разоблачила организованную группу, которая завладела активами одного из предприятий на сумму 77 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

“Прокуратурой области совместно с СУ ФР ГУ ГФС в Киевской области обезврежена организованная группа в составе 4 человек, которые путем смены собственников именных ценных бумаг завладели имуществом завода технического углерода для дальнейшей передачи третьим лицам. Завладев акциями завода в количестве 336 388 шт., подлежащими согласно решению суда списанию со счетов владельцев, участники организованной группы нанесли законным акционерам материальный ущерб на сумму более 43 млн грн”, – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем с помощью фиктивного собрания, путем незаконных решений о назначении новых руководителей участники преступной группы фактически завладели в пользу третьих лиц активами данного завода на сумму 77 млн ​​грн.

Всем четырем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.