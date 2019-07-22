В ПриватБанке прокомментировали решение Лондонского международного арбитражного суда

В АО КБ “ПриватБанк”, комментируя решение Лондонского международного арбитражного суда, отметили, что на Банк не возлагают обязательства произвести какие-либо выплаты какому-либо лицу, говорится в официальном заявлении ПриватБанка.

АО КБ “ПриватБанк” (“Банк”) подтверждает сообщения в прессе, что в двух текущих арбитражных разбирательствах Лондонского международного арбитражного суда (“ЛМАС”) относительно еврооблигаций, выпущенных UK SPV Credit Finance plc в сентябре 2010 г. и феврале 2013 г., арбитражным судом было вынесено Решение.

Однако, несмотря на обязательства по сохранению конфиденциальности по регламенту ЛМАС, Банк не имеет возможности предоставить детальную информацию по этому Решению.

Тем не менее в банке отметили, что с целью обеспечения корректности информации Банк объясняет, что такие Решения являются частными, и вступление их в силу зависит (среди прочего) от принятия арбитражным судом в будущем решения еще по одному аспекту арбитражного производства и результатов рассмотрения английским судом ходатайств доверительного управляющего Madison Pacific Trust Limited, а также от завершения определенных процессов, предусмотренных самими Решениями (при условии, что Решения должным образом вступят в силу) для определения тех держателей еврооблигаций, которые будут иметь право на получение выплаты (что одновременно исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев).

“Таким образом, на данный момент Решения не возлагают на Банк обязательства произвести какие-либо выплаты какому-либо лицу по таким Решениям”, – говорится в заявлении.

Как ранее сообщали СМИ, Международный арбитраж в Лондоне принял решение в пользу держателей еврооблигаций “ПриватБанка”.

Напомним, в 2018 году Высокий суд Лондона принял решение по вопросу юрисдикции. По данным ПриватБанка, судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий – на сумму примерно от 329 млн долл. до 1,2 млрд долл., но пришел к выводу, что Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров. Но суд разрешил обжаловать это решение, что и сделал ПриватБанк.