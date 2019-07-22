Трансформация ГФС переходит в завершающую фазу - Маркарова

Трансформация Государственной фискальной службы уже переходит в завершающую фазу – налоговая служба уже проводит необходимые процедуры для полноценного запуска своей работы, аналогичные процессы начинает и таможенная служба.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя нового руководителя службы Дениса Гутенко и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

По ее словам, сейчас необходимо быстро завершить все необходимые процедуры по созданию двух служб, но такие трансформации должны быть незаметными для бизнеса.

“На сегодня главное – создать Таможенную службу с новыми подходами, службу, которая будет максимально электронизована и максимально вовлечена в систему европейской таможенной безопасности”, – сказала она.

“Денис Гутенко – временно исполняющий обязанности председателя ГФС, но в дальнейшем он продолжит работать над реформированием таможни. Главная его задача сейчас – координировать работу ГФС для того, чтобы принять меры, необходимые для завершения комплексной реформы ГФС и начала работы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб”, – подчеркнула Маркарова.