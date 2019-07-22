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Мораторий на землю: За сколько в Украине продают паи и где (инфографика)

Мораторий на землю: За сколько в Украине продают паи и где (инфографика)

Закон запрещает покупку и продажу паев, но подобные объявления с легкостью можно отыскать на OLX.

Об этом сообщили аналитики платформы VoxUkraine.

На данный момент, на подобных сайтах есть объявления о продаже не менее 52,4 тыс га паевой земли. Среди них, больше всего продают на Днепропетровщине – 7252 га, а меньше всего – в Черновицкой, Львовской и Волынской областях. Скорее всего такое распределение связано с тем, что в западных областях больше горной и лесистой местности, а на востоке и юге наоборот – степи и поля, пригодные для растениеводства.

С 2016 по 2019 год средняя цена на землю снизилась примерно на четверть (на 25%). В 2019 цена за гектар пая составляет в среднем 36 228 гривен.

Дороже всего сегодня продают землю во Львовской области – за гектар пая просят в среднем 53 824 гривны. Второй в рейтинге областей с самыми дорогими паями является Киевщина – 52 261 грн/га, а замыкает тройку “лидеров” Винницкая область – 51 377 грн/га. Наименьшая средняя цена за гектар паевой земли в таких областях: Луганская – 26 126 грн/га, Черниговская – 26 079 грн/га и Донецкая – 22 539 грн/га. Возможно, потому что земельные паи там находятся близко к зоне ООС.

Эксперты оценили, что после снятия моратория на землю и введения рынка земли в Украине цена за гектар может колебаться от 38 000 до 158 000 гривен.

По материалам bigmir.net
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