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ЕС выделит 2 млрд евро для развития технологий в Украине

ЕС выделит 2 млрд евро для развития технологий в Украине

Украина начала сотрудничество с пилотным проектом Евросоюза – Европейским советом инноваций (EIC), созданным для поддержки инноваторов, предпринимателей, небольших компаний и ученых, которые стремятся выйти на международный уровень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Цель такого сотрудничества – содействие развитию “прорывных технологий и инноваций”, отметили в министерстве.

Общий бюджет пилота составляет более 2 млрд евро в 2019-2020 гг.

Как отметили в пресс-службе, проект объединяет в себе часть инструментов программы “Горизонта 2020”, а также предусматривает новые подходы и финансовые инструменты. Предусмотрены 3 таких инструмента:

  • Pathfinder – гранты на передовые исследования новых технологий (общий бюджет составляет около 660 млн евро на 2019-2020 годы).
  • Accelerator funding – финансирование инновационных стартапов (более 1,3 млрд евро).
  • Сосредоточение на частных инвестициях (VC, Invest EU).

Также в рамках проекта будут предоставлять необходимые консультации и будет создана сеть данных всех проектов и потенциальных инвесторов, отметили в министерстве.

По материалам Економічна Правда
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