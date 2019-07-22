ЕС выделит 2 млрд евро для развития технологий в Украине

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Украина начала сотрудничество с пилотным проектом Евросоюза – Европейским советом инноваций (EIC), созданным для поддержки инноваторов, предпринимателей, небольших компаний и ученых, которые стремятся выйти на международный уровень.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Цель такого сотрудничества – содействие развитию “прорывных технологий и инноваций”, отметили в министерстве.
Общий бюджет пилота составляет более 2 млрд евро в 2019-2020 гг.
Как отметили в пресс-службе, проект объединяет в себе часть инструментов программы “Горизонта 2020”, а также предусматривает новые подходы и финансовые инструменты. Предусмотрены 3 таких инструмента:
Также в рамках проекта будут предоставлять необходимые консультации и будет создана сеть данных всех проектов и потенциальных инвесторов, отметили в министерстве.
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