Как меньше платить за электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года. Для малых небытовых потребителей с августа уменьшится цена на электричество.

Как можно уменьшить плату за электричество, сообщает ООО “Киевские энергетические услуги”.

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Замените лампы накаливания энергоэффективными LED -лампами.

Используйте местное освещение.

Не закрывайте источники света и раздвигайте шторы.

Выключайте свет, когда выходите из комнаты.

Регулярно протирайте лампы и плафоны.

Используйте естественное освещение.

Выбирайте светлый цвет стен и потолков.

Используйте датчики движения.

Установите двухзонный счетчик электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую с 1 января 2019 года:

Справка Finance.ua

С января украинцы платят за электричество по двум договорам:

О предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;