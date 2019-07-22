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Как меньше платить за электричество

Как меньше платить за электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года. Для малых небытовых потребителей с августа уменьшится цена на электричество.

Как можно уменьшить плату за электричество, сообщает ООО “Киевские энергетические услуги”.

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  • Замените лампы накаливания энергоэффективными LED-лампами.
  • Используйте местное освещение.
  • Не закрывайте источники света и раздвигайте шторы.
  • Выключайте свет, когда выходите из комнаты.

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  • Регулярно протирайте лампы и плафоны.
  • Используйте естественное освещение.
  • Выбирайте светлый цвет стен и потолков.
  • Используйте датчики движения.
  • Установите двухзонный счетчик электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую с 1 января 2019 года:

Справка Finance.ua

С января украинцы платят за электричество по двум договорам:

  • О предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;
  • О поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или о поставках электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).
По материалам Finance.UA
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