Как меньше платить за электричество

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Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года. Для малых небытовых потребителей с августа уменьшится цена на электричество.
Как можно уменьшить плату за электричество, сообщает ООО “Киевские энергетические услуги”.
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Тарифы на электроэнергию, отпускаемую с 1 января 2019 года:
С января украинцы платят за электричество по двум договорам:
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