Для малого бизнеса подешевеет электричество

Для малых небытовых потребителей с августа уменьшится цена на электричество.

Об этом сообщила член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова.

“Если говорить о регулируемом сегменте рынка, то в связи с изменениями тарифов оператора системы распределения и оператора системы передачи, которые мы утвердили, то снижение с 1 августа для потребителей 1-го класса напряжения будет на уровне 4%, для второго класса – на уровне 6%”, – сказала она.

Стоимость электроэнергии уменьшится следующим образом:

для малых небытовых потребителей второго класса напряжения уменьшится на 6,2% – до 2,5 грн/кВт-ч.