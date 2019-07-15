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Для малого бизнеса подешевеет электричество

Для малого бизнеса подешевеет электричество

Для малых небытовых потребителей с августа уменьшится цена на электричество.

Об этом сообщила член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова.

“Если говорить о регулируемом сегменте рынка, то в связи с изменениями тарифов оператора системы распределения и оператора системы передачи, которые мы утвердили, то снижение с 1 августа для потребителей 1-го класса напряжения будет на уровне 4%, для второго класса – на уровне 6%”, – сказала она.

Стоимость электроэнергии уменьшится следующим образом:

  • для малых небытовых потребителей второго класса напряжения уменьшится на 6,2% – до 2,5 грн/кВт-ч.
  • для малых небытовых потребителей первого класса напряжения снизится на 4% – до 2,05 грн/кВт-ч.
По материалам Finance.UA
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