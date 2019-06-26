В Кабмине объяснили, как новый рынок электроэнергии повлияет на цены для населения

Полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии усилит энергетическую безопасность Украины.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Читайте также: В Украине заработал новый рынок электроэнергии

“Сегодня, 1 июля 2019 года, в Украине наступает важный этап внедрения реформы энергетической системы государства – происходит полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии”, – говорится в сообщении.

Игорь Насалик выделяет две важных вещи:

Во-первых, энергорынок направлен на потребителя и обеспечивает возможность каждому потребителю выбора поставщика электроэнергии;

Во-вторых, выполняются взятые на себя обязательства перед энергетическим сообществом и создаем возможность интеграции в европейский энергорынок, что усилит энергетическую безопасность нашего государства.

“Мы подготовили всю необходимую нормативно-правовую базу для успешного старта рынка и защиты всех его участников – как поставщиков, так и потребителей. В закон об энергорынке было подготовлено около 100 подзаконных актов, треть из которых была разработана специалистами Минэнергоугля. И это титаническая работа, проделанная с соблюдением всех европейских и международных норм и стандартов в сжатые сроки”, – комментирует он.

По его словам, система сбалансирована таким образом, что она не приведет к росту цены для населения, которую не повышали с марта 2017 года.

“На переходном периоде вынужденно установлены некоторые ограничения в целях недопущения стремительного роста тарифов. Рынку необходимо пройти эволюцию до полной либерализации”, – отмечает Насалик.