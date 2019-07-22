Украинские негосударственные пенсионные фонды не приносят доходов

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Действующая система негосударственного пенсионного обеспечения в Украине не обеспечивает будущих выплат украинцам.
Об этом говорится в исследовании “Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине: оценка и рекомендации”, подготовленном проектом USAID “Трансформация финансового сектора”.
По данным исследования, по состоянию на 31 декабря 2018 года общий накопленный пенсионный капитал в негосударственных пенсионных фондах составлял около 2 745 млн грн или около 100 млн долларов. Средняя сумма накопленных активов участника НПФ составляет 3 210 грн или около 115 долларов.
Система негосударственного пенсионного обеспечения насчитывает 855 300 участников, что составляет лишь 5% рынка труда в Украине.
Более 80% накопленных пенсионных активов размещено в государственных ценных бумагах или на банковских депозитах.
За последние пять лет участники НПФ получили среднегодовой реальный инвестиционный доход (за вычетом затрат на оплату услуг и инфляции) в размере минус 8,1%. Расходы за оказание услуг негосударственным пенсионным фондам достигают более 4% ежегодно.
По объему активов крупнейшим на пенсионном рынке является корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины (НБУ) – в его распоряжении почти половина всех средств 3-го уровня (1,326 млрд грн).
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