Какие услуги будет покрывать служба здоровья

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Медучреждения с 2020 года перейдут на прямые хозяйственные договоры с единым плательщиком — Национальной службой здоровья Украины.
Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.
Что войдет в программу – услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная медицинская помощь.
Какие услуги будет покрывать Национальная служба здоровья Украины:
Какие услуги не будут покрываться
Поликлиники, которые станут коммунальными некоммерческими предприятиями, получают легальное право предоставлять платные услуги, которые не будет покрывать НСЗУ:
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