Какие услуги будет покрывать служба здоровья

Медучреждения с 2020 года перейдут на прямые хозяйственные договоры с единым плательщиком — Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Что войдет в программу – услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная медицинская помощь.

Какие услуги будет покрывать Национальная служба здоровья Украины:

Экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, когда она необходима. Независимо от того, есть ли декларация.

В 2020 году декларация нужна будет не только для того, чтобы получить услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров.

НСЗУ также сможет оплатить другие плановые услуги, если у вас есть электронное направление. Получить его можно будет у своего врача.

Продолжит работать программа “Доступные лекарства”. В больницах при госпитализации оплата услуги от НСЗУ будет включать лекарства и расходные материалы согласно Национальному перечню лекарственных средств.

Какие услуги не будут покрываться

Поликлиники, которые станут коммунальными некоммерческими предприятиями, получают легальное право предоставлять платные услуги, которые не будет покрывать НСЗУ:

немедицинские услуги (улучшенные условия пребывания в больнице,

медицинские услуги без направления врача,

стоматология (кроме детской и экстренной),

прививки согласно национальному календарю прививок,

плановая диагностика, консультации, амбулаторное или стационарное лечение без направления врача.

*справки, массажи, бальнеология,