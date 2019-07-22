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Какие услуги будет покрывать служба здоровья

Какие услуги будет покрывать служба здоровья

Медучреждения с 2020 года перейдут на прямые хозяйственные договоры с единым плательщиком — Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Что войдет в программу – услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная медицинская помощь.

Какие услуги будет покрывать Национальная служба здоровья Украины:

  • Экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, когда она необходима. Независимо от того, есть ли декларация.
  • В 2020 году декларация нужна будет не только для того, чтобы получить услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров.
  • НСЗУ также сможет оплатить другие плановые услуги, если у вас есть электронное направление. Получить его можно будет у своего врача.
  • Продолжит работать программа “Доступные лекарства”. В больницах при госпитализации оплата услуги от НСЗУ будет включать лекарства и расходные материалы согласно Национальному перечню лекарственных средств.

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Какие услуги не будут покрываться

Поликлиники, которые станут коммунальными некоммерческими предприятиями, получают легальное право предоставлять платные услуги, которые не будет покрывать НСЗУ:

  • немедицинские услуги (улучшенные условия пребывания в больнице,
*справки, массажи, бальнеология,
  • медицинские услуги без направления врача,
  • стоматология (кроме детской и экстренной),
  • прививки согласно национальному календарю прививок,
  • плановая диагностика, консультации, амбулаторное или стационарное лечение без направления врача.
По материалам Finance.UA
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