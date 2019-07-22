По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,617 млн и 30,321 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,59-25,60 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активных заявок по доллару на сумму более 53,938 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,6500 – 2 22225,6100 – 50 00025,5800 – 10 00025,5700 – 17 77725,5700 – 100 00025,5700 – 100 00025,5600 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,5600 – 10 000

25,5800 – 5 000

25,5900 – 2 000

25,5900 – 35 000

25,5900 – 10 000

25,5900 – 29 000

25,6000 – 7 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,6236 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,5504 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.