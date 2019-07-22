НБУ обновит исследование обоснованности целевого уровня инфляции

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НБУ рекомендовал правлению регулятора обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции.
Об этом сообщил в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
“В связи со значительными структурными изменениями в экономике Украины обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции и проинформировать Совет о результатах до конца 2019 года”, – написал он.
Совет НБУ рекомендовал правлению Нацбанка:
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