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НБУ обновит исследование обоснованности целевого уровня инфляции

НБУ обновит исследование обоснованности целевого уровня инфляции

НБУ рекомендовал правлению регулятора обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции.

Об этом сообщил в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

“В связи со значительными структурными изменениями в экономике Украины обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции и проинформировать Совет о результатах до конца 2019 года”, – написал он.

Совет НБУ рекомендовал правлению Нацбанка:

  • провести исследование уровня восприятия отдельных коммуникаций центробанка разными экономическими агентами, в частности, по поводу ожиданий участников рынка относительно изменений в политике или обоснованности изменения прогнозов,
  • разработать план развития финансового рынка для улучшения действия монетарного трансмиссионного механизма,
  • освещать вопросы влияния денежно-кредитной политики на условия и динамику кредитования в Украине. “Оценка денежно-кредитной политики и ее влияния на социально-экономическое развитие требует более тщательного изучения реакции кредитного рынка (как ключевого для уровня деловой активности в стране) на изменения в денежно-кредитной политике”, – отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua

  • НБУ в июле сохранил неизменным прогноз инфляции: 6,3% – в 2019 году и по 5% – в 2020-2021 гг.
  • Дефляция в Украине в июне составила 0,5%, тогда как в годовом измерении зафиксирована инфляция на уровне 9%.
По материалам Finance.UA
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