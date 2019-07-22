НБУ обновит исследование обоснованности целевого уровня инфляции

НБУ рекомендовал правлению регулятора обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции.

Об этом сообщил в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

“В связи со значительными структурными изменениями в экономике Украины обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции и проинформировать Совет о результатах до конца 2019 года”, – написал он.

Совет НБУ рекомендовал правлению Нацбанка:

провести исследование уровня восприятия отдельных коммуникаций центробанка разными экономическими агентами, в частности, по поводу ожиданий участников рынка относительно изменений в политике или обоснованности изменения прогнозов,

разработать план развития финансового рынка для улучшения действия монетарного трансмиссионного механизма,

освещать вопросы влияния денежно-кредитной политики на условия и динамику кредитования в Украине. “Оценка денежно-кредитной политики и ее влияния на социально-экономическое развитие требует более тщательного изучения реакции кредитного рынка (как ключевого для уровня деловой активности в стране) на изменения в денежно-кредитной политике”, – отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua

НБУ в июле сохранил неизменным прогноз инфляции: 6,3% – в 2019 году и по 5% – в 2020-2021 гг.