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Госпродпотребслужба обязала вернуть потребителям более 105 млн грн

Госпродпотребслужба обязала вернуть потребителям более 105 млн грн

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей после проверок соблюдения требований по ценообразованию, обязала вернуть средства потребителям на сумму 105,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

“За I полугодие 2019 года специалисты Госпотребслужбы провели 227 плановых и 107 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Согласно принятым предписаниям и решениям о применении административно-хозяйственных санкций они были обязаны вернуть средства потребителям на общую сумму 105,5 млн грн, из которых 90,5 млн грн – сумма средств, которую обязаны вернуть потребителям г. Киева по результатам 8 плановых проверок коммунальных предприятий, обслуживающих жилой фонд г. Киева”, – говорится в сообщении.

По результатам проведенных проверок принято:

  • 151 решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 6,6 млн грн.
  • 129 должностных лиц привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 31,4 тыс. грн.
  • Составлено 170 предписаний по устранению нарушений во время формирования, установления, применения государственных регулируемых цен/тарифов и приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Вследствие уменьшения размеров планируемых и утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные и другие виды услуг, а также приведения цен на фармацевтическом рынке до экономически обоснованного уровня, в I полугодии 2019 года Госпродпотребслужбой предотвращен обсчет потребителей в расчете на годовые объемы предоставления услуг на общую сумму 32,3 млн грн.

Также в течение отчетного периода предотвращено необоснованное финансирование из бюджета на выплаты льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги на 5,3 млн грн.

По материалам Finance.UA
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