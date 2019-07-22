Госпродпотребслужба обязала вернуть потребителям более 105 млн грн

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей после проверок соблюдения требований по ценообразованию, обязала вернуть средства потребителям на сумму 105,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.
“За I полугодие 2019 года специалисты Госпотребслужбы провели 227 плановых и 107 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Согласно принятым предписаниям и решениям о применении административно-хозяйственных санкций они были обязаны вернуть средства потребителям на общую сумму 105,5 млн грн, из которых 90,5 млн грн – сумма средств, которую обязаны вернуть потребителям г. Киева по результатам 8 плановых проверок коммунальных предприятий, обслуживающих жилой фонд г. Киева”, – говорится в сообщении.
По результатам проведенных проверок принято:
Вследствие уменьшения размеров планируемых и утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные и другие виды услуг, а также приведения цен на фармацевтическом рынке до экономически обоснованного уровня, в I полугодии 2019 года Госпродпотребслужбой предотвращен обсчет потребителей в расчете на годовые объемы предоставления услуг на общую сумму 32,3 млн грн.
Также в течение отчетного периода предотвращено необоснованное финансирование из бюджета на выплаты льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги на 5,3 млн грн.
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