Укртелеком в Верховном Суде проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

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Ощадбанк отстоял свою позицию в Верховном Суде в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
“Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом”, – отмечается в сообщении.
Вместо этого Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.
“Верховным Судом наконец была поставлена окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось уклоняться от уплаты долга”, – подчеркнули в банке.
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