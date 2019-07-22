Укртелеком в Верховном Суде проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

Ощадбанк отстоял свою позицию в Верховном Суде в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

“Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом”, – отмечается в сообщении.

Вместо этого Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.

“Верховным Судом наконец была поставлена ​​окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось уклоняться от уплаты долга”, – подчеркнули в банке.

Справка Finance.ua:

15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний – не позднее 15 марта 2017 г. принять и оплатить облигации ООО “ ЕСУ ” (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количества 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.