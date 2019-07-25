Госкомпания объявила тендер на проектирование нового аэродрома в аэропорту Днепра

Государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» объявило тендер на разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу по строительству аэродромного комплекса, включая новую полосу на территории международного аэропорта Днепра.

Согласно данным системы Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 56,2 млн грн. Финансирование будет происходить на средства государственного бюджета. Участники могут подавать предложения до 5 августа 2019 года, а ценовой аукцион состоится на следующий день — 6 августа.

Победитель торгов должен будет разработать проектную документацию по стадиям «Проект» и «Рабочая документация» до 20 декабря 2019 года.

Проект должен включать реконструкцию и новое строительство аэродромного комплекса с доведением его характеристик до возможности обслуживать воздушные суда класса «C» без ограничений, а также возможность удлинения взлетной полосы для обеспечения эксплуатации самолетов класса «D» («E»).

«При проектировании рассмотреть варианты размещения новой полосы на территории международного аэропорта города Днепр в Днепропетровской области, по результатам проведенной работы предоставить на рассмотрение заказчику указанные варианты с целью выбора и принятия наиболее целесообразного в техническом и экономическом плане», — говорится в технической документации к тендеру без указания требований к длине полосы.