Варшава заказала 130 электробусов Solaris на замену дизельным автобусам

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Столица Польши решила начать избавляться от дизельных автобусов в системе общественного транспорта и разместила у Solaris заказ на изготовление 130 электробусов-гармошек.
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Заказчиком выступил местный оператор общественного транспорта MZA, готовый заплатить за партию электробусов $100 млн (PLN 400 млн). В отличие от моделей Urbino 12 для Милана, в Варшаву поставят удлиненные электробусы Urbino 18, которые рассчитаны на 47 мест для сидения.
Электробус Urbino 18 оснащается батареей емкостью 150 кВт/ч с семилетней гарантией, которую можно заряжать с скоростных зарядных станций мощностью до 400 кВт (порты расположены в начале и конце корпуса — над правой передней колесной аркой и за последними дверьми) или же с помощью размещенного на крыше пантографа. Оператор MZA заявил, что построит собственную сеть зарядок для новых электробусов.
Вся партия выйдет на дороги столицы Польши уже в 2020 году, при этом экологически чистые автобусы заменят все дизельные модели на так называемом «Королевском тракте», где находится целый ряд исторических зданий. Уже через два года в Варшаве будет насчитываться до 400 автобусов без вредных выбросов (zero-emissions) или с их минимальным количеством (low-emissions).
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