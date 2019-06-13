Берлин готовится к полному переходу на электроавтобусы

К 2030 году в Берлине постепенно откажутся от дизельных автобусов для пассажирских перевозок.
Об этом заявила компания Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).
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Сейчас согласован план полного перехода на эко-транспорт. Сегодня в автопарке перевозчика насчитывается 140 электробусов, а к 2030 году все автобусы BVG станут электрическими.
Быстро перейти на сравнительно чистый транспорт не удастся, поскольку электрические двигатели требуют многочасовой подзарядки. Однако с увеличением автопарка и модернизацией технологий полная замена дизельного общественного транспорта станет вполне реальной.
Несмотря на долгое время зарядки и короткий срок эксплуатации батарей, электробусы на данный момент признаны самым «зеленым» транспортом.
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