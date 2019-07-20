Эксперт объяснила, почему газ для населения подорожает

Летом цена на природный газ снижается, ибо сокращается потребление. Так, в отопительный сезон оно составляет около 22 млрд куб. м. В неотапливаемый – 9 млрд куб. м.

Об этом рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева.

“Однако, это не касается цены на газ для населения. В Украине она не формируется рынком, а регулируется государством, через постановления Кабмина. Это свидетельствует о том, что граждане не имеют нормального уровня доходов, чтобы заплатить рыночную цену на энергоносители. А государство не имеет профицита бюджета, чтобы покрыть разницу между рыночной ценой на энергоносители и доходами граждан”, – объясняет Мария Яковлева.

По ее словам, правительство с июня начало устанавливать не цену на газ, а условия ее определения.

“Нафтогаз с июня продает газ для населения по цене, самой низкой на одном из четырех площадок. Речь идет о средней таможенной стоимости импортного газа за прошлый месяц по данным Минэкономразвития, средневзвешенной цене на Украинской энергетической бирже, цене для коммерческих потребителей Нафтогаза за прошлый месяц и средней арифметической цене продажи и поставки природного газа для коммерческих потребителей. Это привело к временному снижению стоимости газа для населения летом”, – отмечает эксперт.

Она добавляет, что по такому механизму в отопительный сезон, когда возрастет потребление газа, цена будет около 10 тыс. грн за тысячу “кубов”. После 1 января 2020 года украинцы получат “рыночную” стоимость газа на уровне цены для коммерческих предприятий – 12-15 тыс. грн.

“Это прямое нарушение закона “О ценах и ценообразовании”. Поскольку государственно регулируемая цена устанавливается на основании покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Себестоимость газа украинской добычи составляет 1700 гривен за тысячу кубометров без учета налогов. Если бы правительство установило прибыль на уровне 30, а не 300%, то украинцы уже сейчас платили бы 4-4,5 тысячи гривен со всеми налогами”, – отмечает Мария Яковлева.

С 2014-го в каждый отопительный сезон Украина входила с запасами в хранилищах минимум 12-15 млрд куб. м газа. Последние два года на конец отопительного сезона оставалось минимум 7-9 млрд “кубов”.

“В Нафтогазе утверждают, что к началу будущего отопительного сезона надо накопить 20 миллиардов кубометров газа. Почему именно столько? Экономика не растет, потребление газа не увеличивается. Зачем иметь такие остатки в подземных хранилищах? Чтобы закупить дополнительные объемы газа, государство вынуждено будет брать кредиты. Проценты по ним заплатят люди, когда зимой получат счета за коммунальные услуги”, – резюмирует эксперт.