С начала года Польша выдала украинцам почти 600 студенческих виз

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С 1 января по 20 июля этого года консульства Польши в Украине выдали украинцам 594 студенческие визы для обучения в РП.
Об этом говорится в ответе МИД Польши на запрос Укринформа.
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“Гражданам Украины, которые не являются владельцами Карты поляка, польские дипломатические учреждения в Украине в период с 1 января по 20 июля выдали 594 визы для обучения первого и второго уровней, на магистерских программах, или для получения научных степеней”, – информирует МИД Польши.
В то же время в польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что “подавляющее большинство” граждан Украины, которые едут учиться в польских вузах, получают визы как владельцы Карты поляка, а в полученной визе на основании Карты поляка не указывается цель путешествия в Польшу. Поэтому, сложно однозначно сказать, сколько получателей виз на основании Карты поляка едет в Польшу именно с целью обучения.
Как известно, с момента создания в 2008 году выдачи Польшей Карт поляка на протяжении 10 лет ее получили почти 102 тыс. граждан Украины.
По данным министерства науки и высшего образования Польши, по состоянию на 2018 год в польских вузах обучалось в целом 37 тыс. 830 студентов из Украины.
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