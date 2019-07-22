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НБУ ввел требования к процессу управления проблемными активами в украинских банках

НБУ ввел требования к процессу управления проблемными активами в украинских банках

НБУ принял Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Положение определяет:

  • перечень проблемных активов (потенциально проблемные; неработающие активы; взысканное имущество, перешедшее в собственность банка на основании реализации прав залогодержателя);
  • составляющие процесса управления проблемными активами (система раннего реагирования; введение инструментов урегулирования задолженности по неработающим активам, управление взысканным имуществом);
  • требования к организационным аспектам управления проблемными активами (наличие трехлетней стратегии и оперативного плана сокращения уровня и объема таких активов, создание отдельного подразделения работы с неработающими активами, мониторинг эффективности процесса).

Что это дает – обеспечит выявление на раннем этапе потенциально проблемных активов и управление ими.

Основным инструментарием этой системы должны стать определенные банком индикаторы раннего предупреждения, направленные на заблаговременное выявление признаков потенциальной проблемности должников, а также комплекс потенциально приемлемых мер для предотвращения превращения таких активов в неработающие.

Управление взысканным имуществом – от банков требуется наличие плана продажи такого имущества, внутрибанковских процедур по его содержанию, эксплуатации, охране и страхованию от потери/повреждения.

По материалам Finance.UA
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