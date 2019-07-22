НБУ ввел требования к процессу управления проблемными активами в украинских банках

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НБУ принял Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Положение определяет:
Что это дает – обеспечит выявление на раннем этапе потенциально проблемных активов и управление ими.
Основным инструментарием этой системы должны стать определенные банком индикаторы раннего предупреждения, направленные на заблаговременное выявление признаков потенциальной проблемности должников, а также комплекс потенциально приемлемых мер для предотвращения превращения таких активов в неработающие.
Управление взысканным имуществом – от банков требуется наличие плана продажи такого имущества, внутрибанковских процедур по его содержанию, эксплуатации, охране и страхованию от потери/повреждения.
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