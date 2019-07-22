В Евросоюзе оценили масштабы отмывания денег

Еврокомиссия обнародовала доклад, содержащий анализ эффективности усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности.

На пресс-конференции в Брюсселе доклад обнародовала еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

«Мы системно рассмотрели рамочные условия противодействия отмыванию денег по всему Евросоюзу, чтобы выявить слабые места… По оценке Европола, около 1% европейского ВНП задействовано в подозрительной финансовой активности. Этот показатель эквивалентен годовому бюджету Евросоюза», – отметила Юрова.

По ее оценке, наибольшие риски связаны с анонимными транзакциями, например, с использованием карт предоплаты, со сделками с привлечением виртуальных валют а также с непрозрачностью конечных получателей средств. Еврокомиссия принимает меры, чтобы усилить противодействие этому, но еще не все разработанные правила готовы к применению. Как ожидается, окончательные поправки к директивам по отмыванию денег будут внесены не ранее января 2020 года.

«Я могу не боясь сказать, что Европа ввела одни из самых строгих правил по противодействию отмыванию денег. Но и эти правила должны решительно усиливаться. Учитывая недавние скандалы с отмыванием денег, надзорные органы стран-членов и Подразделение экономической разведки не всегда делают достаточно, особенно, когда речь идет о необходимости трансграничного сотрудничества», – отметила еврокомиссар.

Обнародованный документ является вторым докладом Еврокомиссии, подготовленным с помощью Оперативной группы по финансовым действиям (Financial Action Task Force – FATF). Первый такой документ был представлен в 2017 году.

В этом году Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые уязвимы для отмывания денег и финансирования терроризма. Это на семь пунктов больше, чем было выявлено в 2017 году. Такой рост объясняется включением в оценки четырех дополнительных направлений экономической деятельности, ранее не рассматривавшихся.

В частности, речь идет о банкоматах, находящихся в собственности частных учреждений, о системе профессионального футбола, «свободных» портах, а также об инвестиционных схемы получения гражданства или видов на жительство в ЕС (так называемые «золотые паспорта/визы»).