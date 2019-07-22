Tesla сообщила об убытках в более 400 млн долларов

Американская компания Tesla по итогам II квартала 2019 года зафиксировала убытки в размере более 408 млн долларов.

Об этом свидетельствует корпоративная отчетность на сайте компании.

Как следует из документов, убытки компании постепенно снижаются. В прошлом квартале этот показатель составил 702 млн, а во II квартале 2018 года – 718 млн.

Представители Tesla отмечают, что за отчетный период, завершившийся 30 июня, покупателям были доставлены свыше 95 тыс. ее электрокаров Model S, Model X, а также Model 3. Произведено их было более 87 тыс. Компания подчеркивает, что оба показателя стали рекордными. Как следует из документов, во II квартале текущего года выручка компании составила 5,2 млрд.

Как сообщал Bloomberg, аналитики ожидали, что убытки Tesla будут не столь крупными. После публикации отчетности стоимость акций Tesla на электронных торгах снизилась примерно на 10 п.п.