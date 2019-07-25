McKinsey: 80% сотрудников компании грозит автоматизация ботами

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Боты AutoMate записывают, анализируют и частично повторяют действия сотрудников компании.
Об этом консалтинговая компания McKinsey & Co рассказала изданию Bloomberg.
AutoMate пока используется не повсеместно. Проект разработали в индийском офисе компании, в городе Ченнай. Но активно применяют его в Польше, в работе с ограниченным числом клиентов из сферы телекома, финансов и производства.
Боты повышают производительность. В некоторых сферах экономия рабочего времени составляет от 20% до 40%. Есть и финансовая выгода. Так, ускоренное открытие банковского счета генерирует дополнительные 5-10% выручки, подсчитали в McKinsey.
В McKinsey уверены, что использование ботов — необходимость. Сейчас всего 20% рабочих мест связаны с индустриальным производством и ручным трудом. Остальным 80% в той или иной мере грозит автоматизация.
Но, как уверяет сингапурский партнер McKinsey, переживать о сокращениях не стоит. По его словам, автоматизация всегда создает больше рабочих мест, чем уничтожает.
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