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Украина предложит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

Украина предложит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

Украина планирует на предстоящих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) смягчить требования по тарифам на газ для населения.

Об этом перед заседанием правительства заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

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Герус отметил, что следующие переговоры с МВФ, на которых поднимут вопрос новой программы, пройдут уже в сентябре.

“Позиция такая, чтобы была более мягкая позиция МВФ относительно цен на газ и либерализации рынка газа”, – заявил он.

Он также добавил, что на переговорах с МВФ обсудят пути либерализации газового рынка, чтобы от этого выиграли потребители.

По материалам РБК-Украина
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