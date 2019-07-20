Украина предложит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

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Украина планирует на предстоящих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) смягчить требования по тарифам на газ для населения.
Об этом перед заседанием правительства заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.
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Герус отметил, что следующие переговоры с МВФ, на которых поднимут вопрос новой программы, пройдут уже в сентябре.
“Позиция такая, чтобы была более мягкая позиция МВФ относительно цен на газ и либерализации рынка газа”, – заявил он.
Он также добавил, что на переговорах с МВФ обсудят пути либерализации газового рынка, чтобы от этого выиграли потребители.
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