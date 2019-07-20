В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грн

КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» объявила тендер на строительство комплекса стоимостью 152,5 млн. грн. Его разместят на участке площадью свыше 2,6 Га.

Об этом сообщается на площадке Prozorro.

Победитель аукциона, который состоится 27 сентября 2019 года, должен будет до конца 2022 года соорудить на ул. Автопарковой в Дарницком районе (неподалеку от ст. м. Бориспольская) комплекс зданий и сооружений суммарной площадью 10,8 тыс. кв.м.

Комплекс будет включать:

Ветеринарную клинику (4,9 тыс. кв.м).

Карантинный блок с гаражами (1,56 тыс. кв.м).

Отель для собак и котов (1,5 тыс. кв.м).

Приют для котов (584 кв.м).

Вольеры для собак (2,1 тыс. кв.м).

Трансформаторную подстанцию и газовую котельную.

Ожидается, что в будущем на объекте будут трудиться около 130 штатных сотрудников и еще порядка 30 волонтеров.

Финансировать строительство собираются полностью из городского бюджета. Только в нынешнем году на проект выделяют 9,2 млн грн. Остальные траты растянут еще на 3 года:в 2020-м – 67 млн грн, 2021 – 55 млн грн, а 2022 – 21,2 млн грн.