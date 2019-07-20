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Qatar Airways объявил о распродаже авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways объявил о распродаже авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways начала продажу билетов по промо-ценам из Киева в Азию и на острова.

Цена (в обе стороны с учетом сборов) – от 10 800 грн.

Максимальный размер скидки – 45% от тарифа.

Цены на перелеты из Киева в обе стороны:

  • Бангкок — от 10 800 грн.
  • Пекин — от 13 200 грн.

*Токио — от 14 700 грн.

*Бали — от 16 700 грн.

*Гонконг — от 18 100 грн.

  • Сейшельские острова — от 18 900 грн.
  • Шанхай — от 19 100 грн.

Акция продлится: до 7 августа 2019 года.

Период действия акционных цен – с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Минимальная цена указана по состоянию на 24 июля 2019 года.

Что включает билет – бесплатный багаж 30 кг и питание на всех перелетах.

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По материалам Finance.UA
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