Qatar Airways объявил о распродаже авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways начала продажу билетов по промо-ценам из Киева в Азию и на острова.

Цена (в обе стороны с учетом сборов) – от 10 800 грн.

Максимальный размер скидки – 45% от тарифа.

Цены на перелеты из Киева в обе стороны:

Бангкок — от 10 800 грн.

Пекин — от 13 200 грн.

*Токио — от 14 700 грн.

*Бали — от 16 700 грн.

*Гонконг — от 18 100 грн.

Сейшельские острова — от 18 900 грн.

Шанхай — от 19 100 грн.

Акция продлится: до 7 августа 2019 года.

Период действия акционных цен – с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Минимальная цена указана по состоянию на 24 июля 2019 года.

Что включает билет – бесплатный багаж 30 кг и питание на всех перелетах.