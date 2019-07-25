Для получения электронных доверительных услуг необходимо использовать новые формы документов

Для получения электронных доверительных услуг всем клиентам необходимо применять новые формы регистрационных документов. Предыдущие формы будут приниматься отдельными пунктами регистрации пользователей до 31 июля 2019 года включительно.

Об этом пишет пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Когда начинает действовать – с 1 августа 2019 года.

Утвержден Договор о предоставлении электронных доверительных услуг и новые формы регистрационных документов:

- Регистрационная карта для физического лица;

- Регистрационная карта для юридического лица;

- Приложение к Регистрационной карте;

- Заявление об изменении статуса квалифицированного сертификата открытого ключа;

- Приложение к заявлению об изменении статуса квалифицированного сертификата открытого ключа.

Новые формы клиенты могут применять уже сейчас, не дожидаясь 1 августа.

Просмотреть и загрузить актуальные формы регистрационных документов можно в разделе «Получение электронных доверительных услуг» на сайте.

Перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную продажу защищенных носителей ключевой информации, размещен на сайте.

Ключи сгенерированные на незащищенные носители ключевой информации будут действовать до окончания срока действия квалифицированного сертификата открытого ключа.