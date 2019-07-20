Правительство одобрило стратегию управления границами до 2025 года

Кабмин одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года, которая учитывает лучшие европейские практики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Кабинет министров Украины на заседании 24 июля своим распоряжением одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года”, – говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, председатель Межведомственной рабочей группы по вопросам интегрированного управления границами Иванна Климпуш-Цинцадзе, принятие Стратегии – очередной шаг к тому, чтобы украинская граница был безопасна и прозрачна для всех служб, чья деятельность связана с ее пересечением, комфортным и удобным для всех, кто ее пересекает или перемещает товары.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что речь идет о полном взаимодействии между таможней, пограничниками, Вооруженными силами, региональной и местной властью. Сейчас сектор интегрированного управления границами охватывает сферу компетенции десяти министерств и ряда других ЦОИВ, каждое из которых имеет отдельную ответственность в разрезе государственной политики в упомянутой сфере.

Стратегия призвана эффективно имплементировать принципы интегрированного управления границами, провозглашенные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.