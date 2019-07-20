Все подробности о штрафе за неправильную парковку можно узнать онлайн

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Киевляне могут узнать онлайн все подробности о штрафе за неправильную парковку или место, куда эвакуировали их автомобиль. Новую услугу для водителей подключили в «Личном кабинете киевлянина».
Об этом сообщил Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
“Недавно я рассказывал вам о новом информационном слое с информацией о штрафах за неправильную парковку и местами эвакуации автомобилей на карте “Майно”. Теперь, кроме этого, автовладельцы в личном кабинете на my.kyivcity.gov.ua могут найти выписанный им штраф”, – говорится в сообщении.
Как пользоваться:
Таким образом, рассчитаться за штраф станет проще.
Ознакомиться и получить услугу можно по ссылке.
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