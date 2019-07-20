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Все подробности о штрафе за неправильную парковку можно узнать онлайн

Все подробности о штрафе за неправильную парковку можно узнать онлайн

Киевляне могут узнать онлайн все подробности о штрафе за неправильную парковку или место, куда эвакуировали их автомобиль. Новую услугу для водителей подключили в «Личном кабинете киевлянина».

Об этом сообщил Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

“Недавно я рассказывал вам о новом информационном слое с информацией о штрафах за неправильную парковку и местами эвакуации автомобилей на карте “Майно”. Теперь, кроме этого, автовладельцы в личном кабинете на my.kyivcity.gov.ua могут найти выписанный им штраф”, – говорится в сообщении.

Как пользоваться:

  • ввести в поле поиска номер, указанный в квитанции, и нажать «Поиск»,
  • система откроет карту сервиса «Майно». На ней будет отмечено место, где была выписана штрафная квитанция, и откроется информационное окно с описанием ситуации, из-за которой был наложен штраф, фотофиксацией и кнопкой перехода к странице оплаты штрафа.

Таким образом, рассчитаться за штраф станет проще.

Ознакомиться и получить услугу можно по ссылке.

По материалам Finance.UA
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