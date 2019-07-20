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Одесский аэропорт будет отправлять из нового терминала все рейсы SkyUp (схема)

Одесский аэропорт будет отправлять из нового терминала все рейсы SkyUp (схема)

24 июля стартуют отправки всех рейсов отечественной авиакомпании SkyUp с нового терминала аэропорта “Одесса”.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ЦТС.

“Начиная с рейса PQ122 Одесса-Харьков, который отправляется 24 июля в 16:00 по местному времени, все рейсы авиакомпании с этого маршрута будут обслуживаться в здании нового терминала”, – сообщили в аэропорту.

На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

По материалам Центр транспортных стратегий
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