Одесский аэропорт будет отправлять из нового терминала все рейсы SkyUp (схема)

24 июля стартуют отправки всех рейсов отечественной авиакомпании SkyUp с нового терминала аэропорта “Одесса”.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ЦТС.

“Начиная с рейса PQ122 Одесса-Харьков, который отправляется 24 июля в 16:00 по местному времени, все рейсы авиакомпании с этого маршрута будут обслуживаться в здании нового терминала”, – сообщили в аэропорту.

На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.