Одесский аэропорт будет отправлять из нового терминала все рейсы SkyUp (схема)

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24 июля стартуют отправки всех рейсов отечественной авиакомпании SkyUp с нового терминала аэропорта “Одесса”.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ЦТС.
“Начиная с рейса PQ122 Одесса-Харьков, который отправляется 24 июля в 16:00 по местному времени, все рейсы авиакомпании с этого маршрута будут обслуживаться в здании нового терминала”, – сообщили в аэропорту.
На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.
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