Во сколько бизнесу обходятся утечки данных - исследование IBM (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Утечка данных в среднем стоит бизнесу $3,92 млн в пересчете на один инцидент.
Об этом сообщается в ежегодном отчете, выполненном Ponemon Institute по заказу IBM Security.
Стоимость утечек выросла на 12% за последние 5 лет. При этом, для компаний со штатом менее 500 сотрудников они оказываются еще опаснее. Кибератака для них может обернуться потерями до $2,5 млн — что при годовой выручке в $50 млн и менее способно серьезно сказаться на бизнесе.
Также сообщается, что возросло количество «мега-взломов» — в них похищают более миллиона записей. Такие утечки оборачиваются большим уроном.
При этом стоимость утечек выявляется не сразу: 67% потерь приходится на первый год после взлома, еще 22% и 11% приходятся на второй и дальнейшие годы соответственно. В среднем, на обнаружение и идентификацию утечки уходит 279 дней.
Для организаций в особо зарегулированных сферах вроде здравоохранения, финансов и фармацевтики долгосрочные потери могут оказаться крупнее краткосрочных. Примечательно, что в здравоохранительной сфере еще и самые высокие показатели ущерба. Здесь один взлом стоит в среднем $6,5 млн.
Один из способов сократить убытки — держать наготове команду быстрого реагирования, а также тщательно тестировать собственный план действий на случай взлома. Организациям с такой подготовкой утечки в среднем обходятся на $1,23 млн дешевле.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 12219 5
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 17195 4
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августеВчера, 06:00 - 11337 4
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 30833 3
В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)Позавчера, 11:23 - 1859 3
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 17195 4
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 6011 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 4831 1
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1500
Китай начал экспорт подержанных автомобилейВчера, 22:08 - 1338
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 616
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 879 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3637
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4131 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3721 6