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Снизить тарифы на электроэнергию для предприятий возможно - Герус

Снизить тарифы на электроэнергию для предприятий возможно - Герус

Ряд решений правительства приведет к снижению цены на электроэнергию для промышленных предприятий с 1 сентября.

Об этом заявил представитель Президента в правительстве Андрей Герус во время заседания Кабинета министров Украины.

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“С 1 сентября может быть некоторое снижение цены на электроэнергию для промышленности”, – отметил Герус.

По его словам, правительство и НКРЭКУ должны принять ряд решений, чтобы нивелировать негативные последствия введения рынка электроэнергии. В частности, как отметил представитель Президента, НКРЭКУ должен принять решение относительно формирования цены на электроэнергию на сутки вперед, также правительство может принять решение по спецобязательствам и тому подобное.

По материалам УНН
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