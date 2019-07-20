Правительство перераспределило миллиард гривен на оплату услуг "первички"

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Кабинет Министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры.
Соответствующее постановление принято на заседании Правительства 24 июля 2019 г., сообщает пресс-служба правительства.
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Уже более 28 млн украинцев избрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для своих детей. Из-за очень высокой динамики заключения деклараций, возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.
Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу “деньги следуют за пациентом» – теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей и среднего медперсонала первички это отражается в зарплате более чем 10, 15 и 20 тыс. грн.
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с начала года выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору.
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