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Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн

Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн

Национальный банк Украины в течение апреля-июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть доказательством финансирования организованной преступности в 10 банках. Общая сумма таких сделок составила около 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга – 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов;
  • валютного надзора – 3 письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.
  • в Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, обналичкой, ведением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

По материалам Finance.UA
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