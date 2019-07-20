По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,351 млн и 37,232 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 22), максимальный курс продажи доллара 25,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,70-25,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму более 59,583 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,8000 – 2 22225,7000 – 5 00025,6700 – 23 00025,6600 – 55 00125,6600 – 22 22225,6600 – 111 00025,6500 – 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,6800 – 5 000

25,6900 – 5 500

25,7000 – 20 000

25,7000 – 10 000

25,7000 – 30 000

25,7000 – 111 000

25,7000 – 21 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7202 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6471 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.