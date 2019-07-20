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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,351 млн и 37,232 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 22), максимальный курс продажи доллара 25,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,70-25,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму более 59,583 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 


Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,8000 – 2 222
25,7000 – 5 000
25,6700 – 23 000
25,6600 – 55 001
25,6600 – 22 222
25,6600 – 111 000
25,6500 – 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,6800 – 5 000
25,6900 – 5 500
25,7000 – 20 000
25,7000 – 10 000
25,7000 – 30 000
25,7000 – 111 000
25,7000 – 21 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7202 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6471 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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