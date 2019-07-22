Volkswagen готовится к массовому производству электрокаров

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Компания Volkswagen полностью переоборудует свой завод в немецком Цвиккау под производство электрокаров.
Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.
Компания сможет выпускать здесь около 330 тысяч электрокаров в год. Уже к концу 2019 года Volkswagen запустит на заводе производство своей новой электрической модели ID.3.
Пока что предприятие в Цвиккау производит несколько вариантов VW Golf, а также кузова для Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Он выпускает более 250 тысяч автомобилей в год и насчитывает восемь тысяч работников.
Тем не менее работа будет серьезно изменена. В Volkswagen уже заявили, что хотят стать первым автогигантом, который полностью переделал завод под электрокары. Более того, немецкая марка объявила о серьезных вложениях в мощности предприятия, которые сделают производство более экологичным.
Кроме Цвиккау два вспомогательных завода появятся в США.
В компании утверждают, что ID.3 станет настоящим массовым электрокаром, и поэтому так готовятся к его производству.
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