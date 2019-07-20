План расходов госбюджета не выполнен почти на 43 миллиарда - Счетная палата (инфографика)

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За январь-июнь 2019 года план расходов общего фонда госбюджета не выполнен почти на 43 млрд грн.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
“Итоги выполнения Государственного бюджета за первое полугодие снова не радуют. За шесть месяцев план расходов общего фонда госбюджета не выполнен почти на 43 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Больше всего не проведены в запланированных объемах расходы:
«Не проведенные в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых являются четыре министерства. Общий фонд государственного бюджета за это время выполнен с дефицитом 8,7 млрд грн. Хотя предполагалось – 23 млрд грн. Меньший показатель дефицита обусловлен невыполнением плана расходов”, – добавил Пацкан.
По его словам, если такие тенденции будут сохраняться, то риски невыполнения государственного бюджета по итогам года будут увеличиваться.
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