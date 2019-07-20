0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

План расходов госбюджета не выполнен почти на 43 миллиарда - Счетная палата (инфографика)

План расходов госбюджета не выполнен почти на 43 миллиарда - Счетная палата (инфографика)

За январь-июнь 2019 года план расходов общего фонда госбюджета не выполнен почти на 43 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

“Итоги выполнения Государственного бюджета за первое полугодие снова не радуют. За шесть месяцев план расходов общего фонда госбюджета не выполнен почти на 43 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Больше всего не проведены в запланированных объемах расходы:

  • на обслуживание государственного долга – на 8,7 млрд грн,
  • предоставление трансфертов местным бюджетам – на ,8 млрд грн.

«Не проведенные в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых являются четыре министерства. Общий фонд государственного бюджета за это время выполнен с дефицитом 8,7 млрд грн. Хотя предполагалось – 23 млрд грн. Меньший показатель дефицита обусловлен невыполнением плана расходов”, – добавил Пацкан.

По его словам, если такие тенденции будут сохраняться, то риски невыполнения государственного бюджета по итогам года будут увеличиваться.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Счетная палата Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.