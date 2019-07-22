Nissan планирует уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру

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Японская компания Nissan Motor намерена сократить штат по всему миру на около 10 тысяч в связи с низкими показателями прибыли и планами провести реструктуризацию компании.
Такие данные передает Reuters.
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Об этом будет объявлено в четверг вместе с обнародованием финансового отчета. Аналитики ожидают, что Nissan опубликует одни из самых слабых квартальных показателей со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
В основном сокращение рабочих мест затронут предприятий за рубежом с низкими показателями рентабельности.
За прошлый год операционная прибыль Nissan упала на 45%. В мае автоконцерн прогнозирует дальнейшее падение на 28%. В этом случае доходы компании станут самыми низкими за 11 лет.
Общее количество работников Nissan составляет 138 000, автопроизводитель планирует сократить 7% из них.
Последнее сокращение рабочих мест подчеркивает масштабы проблем, с которыми сталкивается генеральный директор Nissan Хирото Сайкава, который также решает проблемы после ареста их общего бывшего главы Карлоса Гона.
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