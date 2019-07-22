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Nissan планирует уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру

Nissan планирует уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру

Японская компания Nissan Motor намерена сократить штат по всему миру на около 10 тысяч в связи с низкими показателями прибыли и планами провести реструктуризацию компании.

Такие данные передает Reuters.

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Об этом будет объявлено в четверг вместе с обнародованием финансового отчета. Аналитики ожидают, что Nissan опубликует одни из самых слабых квартальных показателей со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В основном сокращение рабочих мест затронут предприятий за рубежом с низкими показателями рентабельности.

За прошлый год операционная прибыль Nissan упала на 45%. В мае автоконцерн прогнозирует дальнейшее падение на 28%. В этом случае доходы компании станут самыми низкими за 11 лет.

Общее количество работников Nissan составляет 138 000, автопроизводитель планирует сократить 7% из них.

Последнее сокращение рабочих мест подчеркивает масштабы проблем, с которыми сталкивается генеральный директор Nissan Хирото Сайкава, который также решает проблемы после ареста их общего бывшего главы Карлоса Гона.

Справка Finance.ua:

  • Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в автоконцерне Nissan.
По материалам Mind
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