Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - эксперт

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Владислав Криклий, ранее занимавший должность начальника Главного сервисного центра МВД, вспоминая опыт Австрии в стимулировании развития рынка электротранспорта, рассказал о приятных бонусах для владельцев электромобилей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Приятные бонусы:
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