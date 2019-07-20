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Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - эксперт

Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - эксперт

Владислав Криклий, ранее занимавший должность начальника Главного сервисного центра МВД, вспоминая опыт Австрии в стимулировании развития рынка электротранспорта, рассказал о приятных бонусах для владельцев электромобилей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Приятные бонусы:

  • Бесплатная парковка.
  • Движение по полосам для общественного транспорта (не считается админнарушением).
  • Движение по трассам с большей скоростью, чем автомобили с ДВС.

Справка Finance.ua

  • Ранее Верховная Рада приняла закон, которым вводит дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также – зеленые номера для электрокаров.
По материалам Finance.UA
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