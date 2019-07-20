Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - эксперт

Владислав Криклий, ранее занимавший должность начальника Главного сервисного центра МВД, вспоминая опыт Австрии в стимулировании развития рынка электротранспорта, рассказал о приятных бонусах для владельцев электромобилей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Приятные бонусы:

Бесплатная парковка.

Движение по полосам для общественного транспорта (не считается админнарушением).

Движение по трассам с большей скоростью, чем автомобили с ДВС .

Справка Finance.ua