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Водоснабжение 2/3 столицы под угрозой из-за строительства (карта)

Водоснабжение 2/3 столицы под угрозой из-за строительства (карта)

В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции Киевводоканала ведутся подготовительные работы к строительству. Это может привести к прекращению 65% водоснабжения Киева.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

“Участок, который сейчас защищается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции”, – говорится в сообщении.

По данным “Киевводоканала”, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

“Повреждение водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева”, – заявили в компании.

Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:

“Киевводоканал” обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.

По материалам Економічна Правда
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