Водоснабжение 2/3 столицы под угрозой из-за строительства (карта)

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В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции Киевводоканала ведутся подготовительные работы к строительству. Это может привести к прекращению 65% водоснабжения Киева.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.
“Участок, который сейчас защищается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции”, – говорится в сообщении.
По данным “Киевводоканала”, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.
“Повреждение водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева”, – заявили в компании.
Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:
“Киевводоканал” обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.
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