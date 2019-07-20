Deutsche Bank сообщил о миллиардных убытках во втором квартале 2019 года

Второй квартал 2019 года крупнейший коммерческий банк ФРГ закончил с финансовыми потерями в 3,15 миллиарда евро. Значительные убытки вызваны глубокой реорганизацией, объясняют в Deutsche Bank.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Такие значительные финансовые потери вызваны прежде всего начислениями в связи с глубокой реорганизацией. Только на эти цели банк израсходовал 3,4 миллиарда евро, говорится в сообщении.

Отрицательный финансовый результат за второй квартал текущего года оказался больше, чем ожидалось, ведь еще в начале июля в банке оценивали возможный ущерб в 2,8 миллиарда евро. В прошлом году во втором квартале финучреждение получило около 410 миллионов евро прибыли.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг (Christian Sewing) объяснил, что именно во втором квартале на компанию пришлась “львиная доля расходов”, предусмотреных не перестройку модели ведения бизнеса. Без затрат на реорганизацию Deutsche Bank был бы прибыльным во втором квартале этого года, пояснил Зевинг. Он также признал, что компания уже сделала “важные шаги для восстановления Deutsche Bank”.

Справка Finance.ua: