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"Мы не в Японии": Парцхаладзе рассказал, как будут контролировать плотность застройки (таблица)

"Мы не в Японии": Парцхаладзе рассказал, как будут контролировать плотность застройки (таблица)

С 1 сентября 2018 года в действие вступили новые государственные строительные нормы по градостроительству, которые впервые ввели предельные показатели плотности населения микрорайона:

  • 150-450 человек на гектар.
  • В крупный городах допускается превышать максимально на 20% – до 540 человек на гектар.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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«У нас есть примеры, где на 1 гектаре проживает 3000 жителей. Теперь ограничение составляет 540 человек на гектар. И местные власти обязаны это контролировать. Нельзя сказать, что это сильное ограничение – в Берлине, например, максимальная плотность застройки составляет 240 человек на гектар, потому что там идут по другому принципу. У нас же часто высокую плотность застройки объясняют тем, что нет земли. У нас Украина является крупнейшей страной в Европе с точки зрения территории! Мы не в Японии или Сингапуре живем, и не в Нью-Йорке, который фактически на острове строился. У нас есть куда расширяться», – резюмировал он.

Что следует учитывать в новых жилых домах на земельных участках в существующих микрорайонах:

1 – население, проживающее в существующих жилых домах и новостройках,

2 – уровень их обеспечения объектами благоустройства в соответствии с этими нормами,

3 – наличие объектов повседневного обслуживания в пределах соответствующего микрорайона,

4 – размер земельных участков, определенных под новое строительство, обеспечивая при этом соблюдение градостроительных, санитарных норм и противопожарных требований.

По материалам Finance.UA
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