В мире начнут строить деревянные небоскребы

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К концу этого лета в канадском Ванкувере достроят самое высокое деревянное здание в мире в рамках проекта по массовому строительству деревянных небоскребов.
Об этом сообщает The Guardian.
“Канадские города осваивают новые высоты, возводя деревянные небоскребы”, – говорится в сообщении. В Британской Колумбии удвоили допустимые пределы высоты для зданий из дерева. Причиной такого решения стали большие запасы древесины в Канаде, составляющие более 300 миллионов гектаров. В связи с действием новой строительной нормы канадские архитекторы, лесники и инженеры решили строить в Ванкувере деревянные небоскребы. По словам авторов проекта, «невероятный строительный потенциал древесины» демонстрирует 18-этажный деревянный небоскреб Brock-Commons. На строительство деревянных высоток расходуется меньше средств, чем на соизмеримую по высоте железобетонную конструкцию.
Строительство из дерева не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Сейчас канадское правительство удвоило допустимые пределы высоты для деревянных зданий до двенадцати, тогда как при строительстве Brock-Commons власть сделала исключение для ранее действующих правил.
Сейчас в Ванкувере уже строится 40-этажное здание “Canada Earth-Tower”, которое станет самым высоким деревянным сооружением мира. На сегодня в Канаде уже построено не менее пяти сотен деревянных зданий средней высоты.
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