Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику

С 2014 года Украина получила 3,3 миллиарда евро инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Чтобы выполнить Энергетическую стратегию Украины, нужно привлечь к 2035 году еще 30 миллиардов евро.

Об этом на круглом столе «Инвестиционная привлекательность балансировки ВИЭ в Украине» сообщил советник председателя Госэнергоэффективности по вопросам международного сотрудничества Константин Гура.

«Разумеется, мы еще находимся в начале рынке балансировки, но 3,3 миллиарда – это прямые инвестиции, поступившие в экономику государства. Украина взяла на себя очень амбициозные обязательства: выполнение задач Национального плана действий по возобновляемой энергетике, а также Энергетической стратегии. Согласноу нас должно быть 25% энергии из возобновляемых источников в энергобалансе до 2035 года. Все это требует значительных инвестиций – 30 млрд евро», – заявил Гура.

Среди потенциальных направлений привлечения инвестиций эксперт выделил: