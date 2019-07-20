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Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику

Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику

С 2014 года Украина получила 3,3 миллиарда евро инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Чтобы выполнить Энергетическую стратегию Украины, нужно привлечь к 2035 году еще 30 миллиардов евро.

Об этом на круглом столе «Инвестиционная привлекательность балансировки ВИЭ в Украине» сообщил советник председателя Госэнергоэффективности по вопросам международного сотрудничества Константин Гура.

«Разумеется, мы еще находимся в начале рынке балансировки, но 3,3 миллиарда – это прямые инвестиции, поступившие в экономику государства. Украина взяла на себя очень амбициозные обязательства: выполнение задач Национального плана действий по возобновляемой энергетике, а также Энергетической стратегии. Согласноу нас должно быть 25% энергии из возобновляемых источников в энергобалансе до 2035 года. Все это требует значительных инвестиций – 30 млрд евро», – заявил Гура.

Среди потенциальных направлений привлечения инвестиций эксперт выделил:

  • строительство объектов возобновляемой энергетики (СЭС, ВЭС, малыеГЭС, биоТЭЦ, котельные на биомассе, биогазовые установки и т.д.),
  • строительство мощностей по производству оборудования для объектов возобновляемой энергетики;
  • строительство заводов по производству твердых и жидких биотоплив;
  • выращивание энергетических культур.
По материалам hromadske.tv
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