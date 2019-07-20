Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику

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С 2014 года Украина получила 3,3 миллиарда евро инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Чтобы выполнить Энергетическую стратегию Украины, нужно привлечь к 2035 году еще 30 миллиардов евро.
Об этом на круглом столе «Инвестиционная привлекательность балансировки ВИЭ в Украине» сообщил советник председателя Госэнергоэффективности по вопросам международного сотрудничества Константин Гура.
«Разумеется, мы еще находимся в начале рынке балансировки, но 3,3 миллиарда – это прямые инвестиции, поступившие в экономику государства. Украина взяла на себя очень амбициозные обязательства: выполнение задач Национального плана действий по возобновляемой энергетике, а также Энергетической стратегии. Согласноу нас должно быть 25% энергии из возобновляемых источников в энергобалансе до 2035 года. Все это требует значительных инвестиций – 30 млрд евро», – заявил Гура.
Среди потенциальных направлений привлечения инвестиций эксперт выделил:
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