Минфин разработал планы реформирования налоговой и таможенной служб

Минфин совместно с межведомственной рабочей группой разработал два проекта планов мероприятий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета Министров от 5 июля 2019 г. №542-р Об утверждении планов мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику”, – говорится в сообщении.

Планы предусматривают:

оптимизацию организационной и функциональной структур служб;

совершенствование процедур административного обжалования;

управление информационными системами и технологиями;

развитие персонала, антикоррупционные меры;

стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;

управление рисками, налоговый контроль и аудит

совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;

противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;

содействие безопасности и международной торговли, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;

• содействие эффективному взиманию таможенных платежей;

• содействие эффективному взиманию таможенных платежей; развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;

защиту общества, общественного здоровья и безопасности окружающей среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;

повышение эффективности международного таможенного сотрудничества.

Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.