Минфин разработал планы реформирования налоговой и таможенной служб

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Минфин совместно с межведомственной рабочей группой разработал два проекта планов мероприятий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета Министров от 5 июля 2019 г. №542-р Об утверждении планов мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику”, – говорится в сообщении.
Планы предусматривают:
Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.
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