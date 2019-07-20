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Минфин разработал планы реформирования налоговой и таможенной служб

Минфин разработал планы реформирования налоговой и таможенной служб

Минфин совместно с межведомственной рабочей группой разработал два проекта планов мероприятий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета Министров от 5 июля 2019 г. №542-р Об утверждении планов мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику”, – говорится в сообщении.

Планы предусматривают:

  • оптимизацию организационной и функциональной структур служб;
  • совершенствование процедур административного обжалования;
  • управление информационными системами и технологиями;
  • развитие персонала, антикоррупционные меры;
  • стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;
  • управление рисками, налоговый контроль и аудит
  • совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;
  • противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;
  • содействие безопасности и международной торговли, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
    • содействие эффективному взиманию таможенных платежей;
  • развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
  • защиту общества, общественного здоровья и безопасности окружающей среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • повышение эффективности международного таможенного сотрудничества.

Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.

По материалам Finance.UA
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